CES 2021 : QNED, OLED evo, LG nous en dit (un petit peu) plus !

Annoncée plus tôt en décembre, la technologie QNED du fabricant sud-coréen évoquait alors la présence de 30 000 diodes. LG France nous apprend aujourd’hui que ce chiffre correspond au téléviseur QNED 8K et sa diagonale de 86 pouces. Naturellement les modèles à la diagonale inférieure embarqueront moins de mini-LEDs néanmoins la taille des diodes reste la même et a été divisée par un facteur 12 en comparaison à une diode classique.