LG devrait très prochainement lancer son premier téléviseur OLED 48 pouces

Par rapport à son prédécesseur, le LG CX mise notamment sur un support de la technologie Dolby Vision IQ, destinée à proposer le meilleur rendu possible à partir d'une source Dolby Vision, ainsi que sur un nouveau processeur : l'Alpha 9 Gen 3. Ce dernier supporte notamment d'un point de vue matériel le nouveau Codec vidéo AV1, désormais utilisé par YouTube et Netflix .

Lancé comme d'habitude en modèles 55, 65 et 77 pouces, le LG CX se déclinera aussi, et pour la première fois, en une diagonale de 48 pouces, attendue en juin. Cette dernière a pour intérêt premier de reprendre l'ensemble des spécifications de ses grands frères, sans rien omettre. Autre atout : la densité de pixel importante de ce modèle 4K. LG précise ainsi que les 8 millions de pixels affichés sur la diagonale de 48 pouces équivalent « à la finesse d'affichage d'un téléviseur 8K de 96 pouces ».

Ce CX48, LG souhaite le vendre aux gamers et en faire LE téléviseur OLED des prochaines consoles de salon : les PlayStation 5 et Xbox Series X qui arriveront sur le marché cet hiver. Pour ce faire, le constructeur mise notamment sur le VRR, décliné en trois versions : HDMI VRR, AMD FreeSync et NVIDIA G-Sync, le tout en plus du support HDMI 2.1. De quoi gérer correctement les 120 Hz promis avec cette dalle.