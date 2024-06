Les nouveaux écrans gaming LG UltraGear sont disponibles. Quoi de neuf pour les joueurs ?

Le fabricant propose en effet de basculer, via un simple raccourci clavier ou via l’OSD du moniteur, d’une définition 4K/240 Hz, au FHD/480 Hz. L’objectif mis en avant par LG est on ne peut plus clair : offrir des visuels riches et détaillés pour les jeux narratifs, et des performances de folie pour les jeux de tirs, de sports et tous les autres jeux où la fluidité est primordiale. Il faut néanmoins noter que si l’image s’affiche dans sa taille d’origine de 32 pouces en 4K UHD, LG laisse le choix d’un affichage sur 24 ou 27 pouces lors du passage à la définition FHD.