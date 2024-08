Bien sûr, il existe encore d'autres différences entre ces deux écrans (audio, connectiques, ergonomie, design, etc.), nous avons listé ici les plus évidentes lorsqu'il s'agit de faire un choix. Le dernier point n'est autre que celui du prix. Le tarif est un élément que nous ne prenons pas en compte dans la notation des produits lors de nos tests. En revanche, il peut jouer lors d'une actualisation de comparatif. Le LG UltraGear OLED 32GS95UE-B est sorti il y a peu à un tarif supérieur d'un peu plus d'une centaine d'euros par rapport à l'écran Alienware. Cependant, il nous en offre plus, avec son Dual-Mode et ses performances en matière de luminance, pour un prix finalement similaire et avec quelques faiblesses de moins (netteté du texte, teinte du revêtement antireflet, pic lumineux, etc.). Voilà pour résumer, toutes les raisons qui ont motivées la mise à jour de notre sélection des meilleurs écrans gamers.