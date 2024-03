Le Alienware 4K QD-OLED (AW3225QF) rejoint notre comparatif des meilleurs écrans PC gamer !

Filiale du fabricant informatique Dell, Alienware s'est lancé dès la fin des années 2010 dans les moniteurs gamers, avec des références devenues incontournables de par leurs bonnes performances, leur qualité d'affichage et - le plus marketing, emblématique de la marque - leur design futuriste.

C'est d'ailleurs pourquoi Alienware est l'un des premiers à proposer un format incurvé dans les années qui suivent. Parallèlement, le fabricant améliore les caractéristiques techniques de ses produits : taux de rafraîchissement plus élevé (60 Hz, 120 Hz, 165 Hz, 240 Hz…), résolution supérieure (du full HD jusqu'à la 4K et au-delà), connectique renforcée avec davantage de ports USB, HDMI et la prise en charge du multi-écran, etc.

Forte de ses moniteurs gamer de qualité, de ses efforts d'innovation et de la recherche de performances toujours plus élevées, Alienware s'illustre comme l'une des marques les plus prégnantes sur ce créneau.