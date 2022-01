CES 2022 : le QD-OLED se montre sur un moniteur Alienware

Parmi ses autres caractéristiques, on retrouve une compatibilité G-Sync Ultimate , une mention qui indique que ce moniteur affiche un large spectre colorimétrique, est capable d’atteindre au minimum 1 000 nits, ou encore qu’il profite d’une latence au plus bas. Pensé pour les écrans OLED et Mini-LED, la norme VESA DisplayHDR TrueBlack 400 fait également partie des capacités de ce AW3423DW. La présence d’un convertisseur Quantum Dots assurera quant à lui, selon Alienware, une couverture de 99,3 % de l’espace DCI-P3 et de 149 % du sRGB.



Du côté des connectiques, le moniteur arrivera avec deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4, cinq ports USB 3.2 SuperSpeed, sans oublier les sorties audio.



L’Alienware AW3423DW devrait arriver sur le marché d’ici mars 2022, à un tarif encore inconnu.