Alienware précise la sortie française de l'écran gaming le plus rapide du marché

En adoptant une fréquence de rafraîchissement de 500 Hz, l'Alienware AW2524HF cherche avant tout à séduire les amateurs d'e-sport et les joueurs désirant la plus faible latence possible. Et en la matière, nous sommes gâtés, ce moniteur tombant à 0,5 ms (gris à gris) seulement. Il s'agit d'un des temps de réponse les plus faibles du marché, parfait pour éviter au maximum le ghosting.

Pour offrir de pareilles performances, Alienware mise sur la technologie Fast IPS, qui vise à remplacer définitivement la technologie TN vieillissante, mais réputée pour son temps de réponse faible. On retrouve aussi une certification AMD FreeSync Premium, mais attention : aucune compatibilité avec la technologie NVIDIA G-Sync n'est au menu dans l'immédiat. Il s'agit d'ailleurs d'une des (nombreuses) concessions faites par cet écran qui mise décidément tout sur la vitesse.