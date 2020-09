GeForce RTX 30xx : Alienware met à jour ses PC bureau et portables, plus des écrans 360 Hz

Alienware ne pouvait logiquement pas louper le coche et la maison-mère, Dell, souhaite même être parmi les plus volontaires. Ainsi, Alienware a d'abord confirmé le renouveau de la gamme Aurora, ces tours puissantes à base de CPU Intel ou AMD. Le choix se fera ici entre la RTX 3090 et ses 24 Go de mémoire vidéo ou la RTX 3080 dotée de « seulement » 10 Go.

Les machines desktop ne sont cependant pas les seules concernées par la refonte puisque Alienware va distribuer deux nouveaux PC portables basés sur des moniteurs dont la fréquence de rafraîchissement grimpe jusqu'à 360 Hz, les Alienware Area-51m R2 et Alienware m17 R3. L'Area-51m R2 intégrera un processeur Intel i9 de 10e génération quand le m17 R3 profitera lui d'un CPU i9 HK moins énergivore.