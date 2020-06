Dell précise les évolutions de son Alienware Area 51m, qui accueillera aussi des Radeon

L'intérêt ? Pouvoir facilement changer la carte graphique choisie au moment de l'achat, et ce au travers d'un module remplaçable. Coûteux, ces modules (déclinés en versions RTX 2070 ou 2080) étaient livrés avec de la pâte thermique et un chargeur plus puissant. L'utilisateur pouvait alors démonter son laptop lui même pour installer sa nouvelle carte graphique ou faire appel à un technicien Dell.



On apprend aujourd'hui de Tom's Hardware que Dell a suspendu l'installation par un technicien de ces modules, la faute à l'épidémie de COVID-19. L'avenir du Dell Graphics Form Factor en lui même semble par ailleurs compromis. Si l'Alienware Area 51m R2 proposera bien des modules d'upgrade permettant de passer d'une GTX 1660 Ti à une RTX 2070 SUPER ou RTX 2080 SUPER, ces derniers ne sont pas encore listés sur le site américain de Dell, note le site spécialisé, et ce contrairement à la RAM et aux SSD recommandés pour l'appareil… Qui sont eux disponibles.

Le concept évolutif du produit pourrait ainsi en prendre un coup, d'autant que l'on arrive en fin de génération Turing, et que des modules dédiés aux puces RTX 3000 « Ampère » ne sont a priori pas au programme.