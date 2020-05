Dell : la gamme gamer accueille des versions Ryzen et passe aux RTX Super

Le constructeur américain Dell fait évoluer sa gamme de PC portables gamer en incorporant la dernière génération de processeur AMD Ryzen et les GPUs NVIDIA RTX Super.

La nouveauté, cette année, est qu'il est possible de choisir l’option RAID 0 avec deux disques PCIe M.2. La mémoire vive peut être configurée de 8 à 64Go en DDR4-2993 ou de 16 à 32Go en DDR4-3200 XMP.

Avec l’Alienware Area-51m, Dell propose un ordinateur puissant, évolutif et acceptant l’overclocking. Basé sur le design « Legend », ce PC portable se voit doté des nouveaux processeurs Intel Comet Lake i7 octa-core et i9 deca-core lui permettant de franchir la barre des 5 GHz.

Pour apprécier les jeux dans les meilleures conditions, l’Area dispose également d’un nouveau clavier et d’un système de refroidissement repensé. Ainsi équipé, l’Area-51m R2 affiche un poids oscillant entre 4,1 et 4,7 kg.

Pour la partie graphique, Dell a choisi de proposer les meilleurs processeurs de NVIDIA, équipés de 6 à 8 Go de mémoire. Les options sont les suivantes :

Les m15 et m17 adoptent les processeurs Intel Core série H de 10 ème génération, couplés aux GPUs NVIDIA. Le m17 peut accueillir la GeForce RTX 2080 Super Max-P pour une puissance graphique en jeu exceptionnelle. Au niveau de la mémoire vive, ces modèles peuvent recevoir jusqu’à 32 Go de mémoire RAM DDR4.

Avec les m15 et m17, Dell propose des PC portables élégants et dotés d’une grande puissance, sans nuire à leur légèreté, puisqu'ils affichent un poids maximal de 2,5 kg, pour la version 15", et de 3 kg pour la version 17".