eSport aux JO : vous n'allez pas croire quels sont les jeux choisis par le comité

Pour représenter les e-athlètes, le Comité international olympique a ainsi établi 9 jeux qui s'apparentent à des sports plus traditionnels. Nous aurons en effet du tir à l'arc, du baseball, du vélo, de la danse, de la course automobile, de la voile, du taekwondo, du tennis et… des échecs.

Pour représenter ces disciplines au format numérique, le comité a jeté son dévolu respectivement sur Tic Tac Bow, WBSC eBaseball: Power Pros, Zwift, Just Dance, Gran Turismo, Virtual Regatta, Virtual Taekwondo, Tennis Clash et Chess.com.

Mis à part Just Dance et Gran Turismo, l'e-Sport sera donc principalement représenté à Singapour cet été par… des jeux mobiles. Pour justifier ces choix, le comité a invoqué l'argument suivant : « L'idée principale est de créer un pont entre les sports et les jeux ainsi qu'entre les générations. »