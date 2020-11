Baromètre France e-sports 2020, toujours plus de consommateurs avec la COVID-19

La population de joueurs grand public (qui jouent sans classement, ni compétition à des jeux d’affrontement) représente environ 10,3 millions de personnes (- 300 000 par rapport à 2019). Même si la proportion homme/femme reste similaire, on note une légère percée des joueuses (53 % en 2020 contre 48 % en 2019). La proportion de catégories socioprofessionnelles supérieures (dites, CSP+, comme les enseignants ou cadres) fléchit très légèrement (- 1 point) dans ces casual gamers, mais reste supérieure à la moyenne nationale (28%).

Petite nouveauté dans ce baromètre 2020, l’analyse est plus fine et permet de quantifier par zone. L’Auvergne-Rhône Alpes est la première région de joueurs grand public avec plus de 25 % de sa population (de 15 ans et plus) qui pratiquent les jeux vidéo en grand public.