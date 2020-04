Santé, cuisine, jeux vidéo : quels sont les contenus en ligne les plus lus pendant le confinement ?

Le gaming n’est pas le seul loisir à avoir connu une hausse significative. Comme le montre le baromètre, des thématiques comme le dessin et la peinture ont enregistré une sensible hausse, tout comme la mode et la beauté, ou encore la catégorie « maison et intérieurs ».

On y apprend en effet que les contenus liés aux jeux vidéo ont bondi de 70 % avec 5 millions de pages vues, une source de divertissement qui apparaît comme incontournable pour les confinés. Les grands groupes du secteur ont d’ailleurs adapté leur stratégie en proposant gratuitement ou en laissant l’accès libre à un grand nombre de titres, c’est par exemple le cas de Sony avec la collection Uncharted , ou de Ubisoft avec Rayman Legends , pour ne citer qu’eux. À noter également que Steam, tout comme CS:GO, crève actuellement les plafonds, la plateforme vidéoludique a enregistré un nouveau record de fréquentation le week-end du 14 et 15 mars avec un record de connexions qui a dépassé la barre des 20 millions d’utilisateurs connectés simultanément.

Teads a ainsi examiné l’évolution du nombre de visiteurs et de pages vues sur un grand nombre de catégories. Les résultats du baromètre ne laissent pas vraiment de place à la surprise, puisque l'on constate une forte augmentation sur de nombreux secteurs entre la première et la dernière semaine du mois de mars.

Les confinés les plus chanceux, à savoir ceux qui disposent d’une maison avec terrain et jardin, ont de quoi s’occuper puisque cette thématique dépasse celle du jeu vidéo avec un volume de 6 millions de pages et un bond de 26 %. Le hasard fait ici bien les choses puisque cette crise sanitaire tombe pile-poil durant la période la plus active du calendrier des semis de légumes et autres plantes. Si le sujet est distant de celui de la permaculture, du jardinage biologique et de l’entretien d’un potager, notons que les visites de pages concernant l’agriculture ont connu une augmentation de 40 % sur le mois de mars, signe que les Français sont soucieux de ce qu’ils mettent dans leur assiette, mais aussi d’une éventuelle pénurie concernant certains produits alimentaires.

Enfin, bien qu’il ne s’agisse pas spécialement d’un loisir pour toutes et tous, les pages autour de la thématique de la cuisine sont plus visitées que jamais. Recettes, ingrédients, ustensiles, boissons, alimentation et régime cumulent à eux seuls un important volume de près de 90 millions de pages visitées.