Le e-commerce est bien un bouclier anti-inflation pour les Français

Kratof_Muller

@laroux

@xicrofreyase

@MattS32

@somoved

Ces querelles pseudo socialistes capitalo hypothetico mesquines vont disparaître, ne vous inquiétez pas … Tout le monde paiera le moins cher, il n y aura plus de vendeurs mal payes, ou d ouvriers bossants par 45° mal payés aussi, tout ca sera remplacé par ce qui coute le moins cher et assure la meilleur productivité sans se plaindre, des robots, des chaines totalement automatisées avec 5 techniciens, un ingenieur, un comptable un patron gestionnaire.

Effectivement tous ces futurs chomeurs, qu’en faire ? C’est simple s’emparer du débat et savoir si d’après une doctrine marxiste de l appropriation de la force et des outils de production, comment sera partagé ou taxé cette richesse. C’est tout … Et pour améliorer la société, un devoir de se former qui donnera plus ou moins de droit à une sorte de revenu (universel ?), on prend déjà la direction d idiocraty, refléchir a ce funeste avenir devrait être les seuls principaux centres d’intérêts des programmes politiques, ré industrialisation et sécurité incluses.

Il y aura probalement certains boulots qui demanderont encore des humains et encore je n’en suis pas certains, il restera donc peu de travail pour tous, dès lors comme dans un système résilient, il y aura de la redondance de techniciens artisans, gestionnaires, tout corps de métier et le devoir de partager ce travail. Il y a des taches où partager sera dur voir impossible, connaître un dossier, reprendre une création, continuer une vision, cela va générer des temps d’adaptations et de négociations.

Mais ( cela n’engage que moi^^), tenez vous le pour dit, c’est inéluctable!

Je pense à un milliardaire chinois de la faïence qui avait 300 ou 400 salariés, il a tout liquidé, fait construire une usine automatisée qui n a rien a envier a une usine intel en terme d automates, les salariés sont passés de +300 à 15 personnes et l’usine produit deux fois plus avec une qualité supérieure.

Le capitalisme, mes bonnes âmes, est juste le marche pieds du vrai communisme, tant qu il y aura des pauvres à exploiter qui coutent moins cher que des robots et des implantations securisées et peu chères, le capitalisme continuera, mais , à un moment les différences de niveau de vie finiront par se réduire et disparaitre de la face de la planète, à ce moment il sera temps.

C’est pas à effet immédiat, mais ca peut arriver plus vite qu’on ne le pense.