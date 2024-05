1 Français sur 5 a été déjà victime d'une escroquerie en ligne

L'Arcom vient de publier la nouvelle édition de son baromètre du numérique. Et les chiffres qui nous sont dévoilés par l'autorité de régulation ont de quoi interroger. On découvre ainsi que, sur les douze derniers mois, « 21% des Français ont déjà été victimes d'escroquerie ou de fraude en ligne », soit plus d'1 Français sur 5.

Et quand ils ne sont pas ciblés par des pirates, ce sont directement les autres usagers qui peuvent poser problèmes. Ainsi, c'est 11% des Français qui ont été sur la même période « victimes d'injures, de harcèlement et de diffamation en ligne. »