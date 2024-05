1 Français sur 2 aurait voulu que les réseaux sociaux n'existent pas

La mauvaise image des réseaux sociaux est aussi en rapport avec l'âge des personnes interrogées. Comme on aurait pu s'y attendre, plus les personnes sont jeunes, plus elles ont en moyenne une bonne image de ces plateformes. De même, ceux qui n'y postent jamais sont 51% à considérer qu'elles sont « une mauvaise chose dans l'ensemble », alors que ce chiffre tombe brutalement à 23% pour ceux qui y postent au quotidien.

Enfin, cette mauvaise image des réseaux sociaux cache des disparités très fortes selon la plateforme qui est discutée. Des interfaces comme YouTube (7%), WhatsApp (8%) ou LinkedIn (11%) ont une mauvaise image limitée. Twitch (18%), Instagram (22%), Facebook (23%) et Snapchat (28%) sont déjà plus mal vus, mais ce sont X (33%) et surtout TikTok (49%) qui remportent la palme de l'image négative.