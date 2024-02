40 heures par mois ! C'est le temps que les Français, de plus en plus connectés, passent sur TikTok

We Are Social et Meltwater ont dévoilé, jeudi 29 février, leur rapport numérique pour la France, qui fourmille de détails croustillants sur les comportements des français en ligne. On y apprend par exemple que 78,2% d'entre eux sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui. D'ailleurs, nous utilisons, en moyenne, près de six plateformes de ce type chaque mois. Et parmi elles, TikTok bat tous les records.