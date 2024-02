C'est celui qui dit qui l'est ! En France, les seniors sont eux aussi scotchés à leur smartphone

Combien de temps passez-vous sur Internet ? Selon Médiamétrie, les Français sont en moyenne connectés pendant 2 heures et 24 minutes… chaque jour. Si les plus jeunes « restent très actifs sur la toile avec près de 4 h de surf », explique la société, les seniors ne sont pas en reste. Les personnes âgées de 50 à 64 ans naviguent sur le web durant environ 2 heures et 29 minutes au quotidien, tandis que les personnes âgées de 65 ans et plus y consacrent près d'1 heure et 32 minutes.

Dans cette tranche d'âge, un peu plus de 8 personnes sur 10 (81 %) sont en ligne au moins une fois par mois, soit cinq fois plus qu'en 2009. « À l'heure où la quasi-totalité des foyers (93 %) dispose d'un accès à Internet et où la population âgée de 15 à 65 ans est presque entièrement connectée à Internet, nous assistons à une homogénéisation des usages digitaux qui s'étend à toutes les générations », note Catherine Poullet de Médiamétrie. « Dans ce contexte, les seniors s'affichent comme un relais de croissance incontestable. »