Un Français sur 3 tente de limiter son temps d'écran, nos conseils pour ceux qui n'arrivent toujours pas à s'en passer

Parmi tous les outils que proposent sites, navigateurs ou applications telles que ManicTime ou Time Boss Pro, il en est un qui nous rappelle de regarder devant nous lorsque nous marchons. C'est dire si nous avons tendance à être absorbés par ce que nous faisons défiler sur les écrans de nos mobiles, même lorsque nous sortons de chez nous, grâce à la fonction « Tête haute » de l'application Bien-être numérique de Google.

Et pour nous mettre au pied du mur, parce qu'on ne s'aperçoit pas forcément du temps qui passe lorsque nous sommes absorbés par nos écrans, le fond d'écran OnePlus va droit au but et affiche crûment le temps passé par catégorie d'applis.







Les géants du GAFAM tentent de jouer les pompiers pyromanes en proposant leurs propres outils et alertes de contrôle parental pour mieux encadrer l'utilisation par les plus jeunes. Instagram donne ainsi plus de contrôle aux parents pour protéger leurs enfants des contenus sensibles publiés sur le réseau social. De son côté, TikTok a décidé de juguler l'addiction aux écrans de ses utilisateurs, et par extension de son application, en mettant en place un temps limite de 60 minutes d'utilisation aux abonnés de moins de 18 ans.

Des solutions contournables, mais somme toute qui ont le mérite d'exister et, qui sait, peut-être de dissuader un temps les jeunes accros d'utiliser leurs écrans.