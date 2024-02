En France à 4 ans, 40 % des enfants ont déjà leur propre appareil numérique

Le problème de l'impact des écrans sur les adolescents et les plus jeunes est de plus en plus pris en compte par la société. Mais si les pouvoirs publics réfléchissent dorénavant publiquement à la question, comme le montre l'allocution du mois dernier du président de la République, des chiffres montrent qu'il va falloir faire face à un phénomène de très grandes ampleurs !