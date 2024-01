Emmanuel Macron veut éloigner les jeunes des écrans

Les études sont formelles, les jeunes Français sont beaucoup trop devant les écrans au quotidien. Un constat que partage Emmanuel Macron, pour qui il est urgent de « reprendre le contrôle de nos écrans qui trop souvent enferment là où ils devraient libérer. »

Le chef de l'État s'inquiète plus particulièrement du « potentiel impact sur le développement affectif, sensoriel affectif d'un enfant » qui serait trop exposé aux smartphones et aux ordinateurs. Il s'est dit aussi alarmé du fait qu'accéder « à l’information sans repères […] donne un rapport à la vérité et à la contre-vérité qui est un vrai sujet pour nos démocraties. »