La Chine veut limiter le temps de smartphone des enfants. Et si c'était la solution ?

Comment traiter le problème de l'addiction aux téléphones que l'on observe depuis des années, et ce particulièrement chez les plus jeunes ? La Chine a semble-t-il une solution. En effet, un projet de règlement de l'Administration du cyberespace de Chine propose d'établir des limites strictes au temps quotidien alloué à ces écrans par les moins de 18 ans.

Ainsi, les jeunes de 16 et 17 ans n'auraient droit qu'à deux heures par jour sur leur smartphone, restriction qui tomberait à une heure pour les enfants entre 8 et 15 ans. Les têtes blondes plus jeunes n'auraient elles droit qu'à un quota de 40 minutes par jour. Enfin, le smartphone serait interdit pour tous entre 22h et 6h.