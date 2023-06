Faut-il interdire les smartphones avant 12... voire 18 ans ?

L'initiative a suscité l'intérêt des associations de parents en Irlande et à l'étranger. Elle a même incité le ministre irlandais de la Santé, Stephen Donnelly, à la recommander comme politique nationale. « L'Irlande peut être, et doit être, un leader mondial pour s'assurer que les enfants et les jeunes ne sont pas ciblés et ne souffrent pas de leurs interactions avec le monde numérique. Nous devons permettre aux parents de limiter plus facilement le contenu auquel leurs enfants sont exposés », a-t-il déclaré.