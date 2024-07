Exit les iPhone, hello les Nokia ! Cette célèbre école britannique fait un choix radical...

À la rentrée prochaine, le collège d'Eton fournira aux élèves de première année des téléphones Nokia d'un autre temps, capables uniquement de passer des appels et d'envoyer des SMS. L'objectif ? Palier l'absence de smartphones au sein de son établissement afin de remettre l'apprentissage et la scolarité au premier plan. Ces téléphones « brique », comme les surnomme le porte-parole de l'école, permettront aux élèves de se contenter du strict minimum. En complément, ces derniers recevront un iPad fourni par l'école pour un usage scolaire encadré.



« Eton réexamine régulièrement sa politique relative aux téléphones portables et aux appareils mobiles afin de trouver un équilibre entre les avantages et les défis que la technologie pose aux écoles », explique le porte-parole. Il précise également que « des contrôles adaptés à l'âge restent en place pour les autres niveaux ».