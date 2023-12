En Espagne, des parents se mobilisent pour interdire les portables aux enfants jusqu’à 16 ans

Un nouveau mouvement de conscience semble émerger ces dernières années quant à l'impact négatif des smartphones sur le développement cognitif et émotionnel des enfants. Résultat, de plus en plus de voix demandent que cet appareil soit moins utilisé par les jeunes et les adolescents. Et la volonté de prendre des mesures contraignantes dans ce domaine est remarquée non seulement dans des pays comme la Chine, mais aussi sur notre vieux Continent, du côté de l'Espagne.