L'UNESCO appelle à sortir les smartphones de la classe

La question de l'influence des écrans sur les enfants est de plus en plus discutée, d'autant qu'ils sont nombreux à avoir un smartphone à eux, et ce, de plus en plus tôt.

Alors qu'il est fortement conseillé de ne pas exposer du tout les plus jeunes à ces derniers, l'UNESCO se penche maintenant sur le cas des jeunes adolescents qui devraient, eux, se voir retirer leur smartphone à l'école.