Un smartphone à soi, à quel âge ? Comment nos enfants abordent le numérique de plus en plus tôt

Alors qu'ils étaient enfants, les millennials ont connu l'arrivée d'Internet dans leurs foyers et sa généralisation rapide. Si son utilisation leur est désormais « presque » indispensable maintenant qu'ils sont adultes, c'est aussi de plus en plus le cas pour leurs progénitures. Cependant, que ce soit dans les années 90 ou dans la décennie actuelle, le temps passé devant les écrans par les plus jeunes reste un sujet de débat, et même d'inquiétude, pour la société.