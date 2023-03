Réseaux sociaux : pourquoi vous allez devoir respecter la vie privée de vos enfants plutôt deux fois qu'une

Cette nouvelle loi doit inscrire la notion de « vie privée » de l'enfant dans le Code civil, et plus particulièrement dans la définition de l'autorité parentale. L'objectif est de montrer aux mineurs que personne n'a un droit absolu sur leur image, mais également de responsabiliser les parents. Ceux-ci devront conjointement exercer le droit à l'image de leur enfant en tenant compte de son avis. En cas de désaccord, un juge pourra interdire la diffusion ou la publication de contenu. Et si la dignité de l'enfant est atteinte, le même juge pourra retirer le droit à l'image aux parents et le confier à un tiers.