Bientôt en France : la majorité numérique, qu'est-ce que c'est ?

L'âge de 15 ans est, selon le député, le plus adapté pour établir la bascule vers une responsabilité individuelle de l'utilisateur. « Il coïncide […] en France avec l’âge de la majorité sexuelle et aussi au cap du passage du collège au lycée », explique-t-il au Monde. Auparavant, quand un âge était évoqué par les plateformes, il s'agissait d'une limite à 13 ans, issue du droit américain, et sans rapport avec les textes français.

Qu'est-ce que ces concepts de minorité et de majorité numérique impliquent concrètement ? Pour Laurent Marcangeli, ils doivent déterminer quelles personnes peuvent s'inscrire en toute autonomie sur un réseau social, sans intervention des parents. Et le texte ajoute, et c'est là une disposition importante, que les réseaux sociaux devront mettre en place des solutions techniques pour pouvoir mettre en application efficacement la loi. Par quel moyen ? Ce sera à l'ARCOM, appuyée par la CNIL, d'en décider. Alors, des papiers d'identité pour un compte sur Twitter ?