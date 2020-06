Enfants influenceurs : le Sénat adopte une loi qui va encadrer leur travail sur le web

Le Sénat examinait, le jeudi 25 juin en première lecture, une proposition de loi émanant de députés LREM qui vise à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans, sur les plateformes en ligne. La question est évidemment épineuse, mais aussi très actuelle, et le vide générique pourrait bien être en passe d'être comblé, pour réglementer et encadrer l'activité d'enfants sur des plateformes comme Twitch, TikTok, YouTube ou Instagram, où ils sont de plus en plus nombreux à se mettre en scène.