Le contrôle parental, bientôt obligatoire sur tous vos écrans

Nmut

Les choses évoluent, la pression sociale n’est pas la même, les habitudes des parents (eux aussi accrocs) ne sont plus les mêmes… Difficile de transposer son expérience passée et d’en déduire des généralités!

J’ai l’impression que les parents commencent maintenant à se rendre compte du danger des portables, parce que justement ils ont conscience de leur addiction. En tout cas on recommence à voir des gamins qui lisent (oui oui des livres sans pub ni algo qui tunellise les idées… ).

@Werehog

Comme souvent la loi est faite pour une frange de la population déjà plus ou moins sensibilisée aux problèmes potentiels des portables et PCs. Mais il faut être optimiste, plus il y a de « buzz » autour du sujet, plus les gens seront informés.

Et je ne connais pas de solution totalement efficace, des gamins débrouillards s’en sortent (!) toujours. Exemple perso: j’ai été étonné de voir le traffic internet de ma box baisser, je me suis aperçu que j’avais fait LA boulette avec l’ordi de mon ainé (12 ans à l’époque): je n’ai pas bloqué les port USB. Il bootait sur un Linux Live et a craqué le Wifi du voisin! Je l’ai vite vu car je gère le réseau de ce voisin, et ça mon gosse ne le savait pas et il n’a pas pensé à spoofer l’adresse MAC de son PC!