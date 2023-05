Moins de 15 ans : l'accord parental devient obligatoire pour les réseaux sociaux

Pour Alexandra Borchio Fontimp, députée LR des Alpes-Maritimes, ce texte est indispensable pour encadrer « la puberté numérique » et la puissance des outils à disposition des jeunes. L'âge des inscriptions aux réseaux reculant, ce texte s'inscrirait dans le cadre d'une « prise de conscience internationale sur les dangers que peuvent représenter les réseaux sociaux, notamment pour les plus jeunes », selon Annick Billon, députée centriste.

Cependant, plusieurs sénateurs se sont interrogés sur les moyens à mettre en place pour s'assurer que les plateformes mettent en œuvre les dispositions votées et que les parents les utilisent. Le Sénat a donc instauré une commission d'enquête consacrée à l'étude du réseau TikTok. Les résultats sont attendus d'ici la fin de la session parlementaire au mois de juin.

Si la proposition de loi est définitivement adoptée, elle pourrait avoir un fort impact sur l'utilisation des réseaux sociaux par les plus jeunes, un quart des 7-10 ans consultant régulièrement un réseau. D'après une enquête IPSOS datant de début 2022, 40 % des parents auraient déjà utilisé un logiciel espion sur les appareils de leurs enfants. Quoi qu'il en soit, les sénateurs ont profité de l'occasion pour explicitement exclure du champ de la proposition l'ensemble des encyclopédies en ligne à but non lucratif (Wikipédia) ainsi que les différents répertoires scientifiques et éducatifs.