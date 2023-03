Parents, vous pouvez désormais mieux protéger vos ados sur Snapchat, voilà comment

Sur les réseaux sociaux, il n'est malheureusement pas rare de tomber sur des contenus inappropriés. C'est la raison pour laquelle Snapchat a décidé d'intégrer au sein de son application une nouvelle option appelée « Content Control ». Comme son nom l'indique, elle offre aux parents de nouveaux outils leur permettant « de limiter le type de contenu que leurs adolescents peuvent regarder sur Snapchat ». Comprenez par là que les contenus des rubriques Stories et Spotlight qui seront identifiés comme sensibles et suggestifs (contenus sexuels, violents, etc.) seront alors systématiquement bloqués.