Snapchat Quick Add : rendez facilement l'ajout d'amis plus sûr pour vos ados

S'il faut encore le rappeler, Snapchat est, à l'origine, une application absolument pas destinée aux mineurs. Mais, avec la popularité croissante et mondiale de ce qui est devenu un phénomène pour des millions de jeunes usagers aux quatre coins du monde, Snapchat a dû adapter sa politique. En conséquence, l'app étant désormais accessible aux individus dès l'âge de 13 ans, la firme œuvre pour davantage protéger ses utilisateurs ayant entre 13 et 17 ans.

Mais de qui au juste ? Notamment d'adultes aux intentions diverses. Pour éviter les plus catastrophiques d'entre elles, Snapchat revoit son outil d'ajout rapide. En effet, cette fonctionnalité a pour objectif de vous suggérer de nouveaux contacts, que vous êtes parfois en mesure de connaître, et, d'autres fois, non. En conséquence, il ne sera désormais plus possible pour un adulte d'ajouter un mineur par la fonction d'ajout rapide sans remplir certaines conditions. Il faut notamment « un certain nombre de comptes en commun » pour y parvenir, précise Snapchat. À voir à long terme si la mesure est efficace ou non.