Snapchat lance sa propre application de montage vidéo

Six mois après son annonce au Partner Summit 2021 de mai dernier, Snapchat déploie officiellement « Story Studio », une application autonome d’édition de vidéo. Son objectif : simplifier la création de vidéos verticales et les rendre encore plus engageantes grâce à une série d’outils plus avancés. Concrètement, les créateurs pourront utiliser des outils de rognage, de fractionnement et de synchronisation à l'image. Il sera ensuite possible d’ajouter des calques, des légendes, des sons sous licence Snapchat, ainsi que des thèmes et des filtres populaires.