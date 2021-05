YouTube est prêt à payer $100 millions aux créateurs pour booster Shorts, son rival de TikTok

Shorts va par ailleurs se doter de nouvelles fonctionnalités pour rendre l’outil plus attrayant. Il sera ainsi possible d’ajouter des sous-titres automatiquement sous les vidéos, d’enregistrer jusqu’à 60 secondes avec la caméra Shorts, d’ajouter des vidéos depuis la galerie de son smartphone et enfin, d’améliorer la vidéo grâce à des filtres basiques et des effets.