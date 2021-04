TikTok crée son centre européen (physique) de Transparence et de Responsabilité

Alors de quoi et de qui sera composé ce centre européen de Transparence et de Responsabilité, qui rappelons-le, n'est pas une entité virtuelle, mais bien un centre physique ? Le centre de TikTok accueillera des experts, universitaires et décideurs politiques. Ces derniers pourront voir d'eux-mêmes comment les équipes de la plateforme s'affairent au quotidien pour faire d'elle un espace plus sûr et positif pour le public.