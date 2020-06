Le nouveau patron de TikTok l'affirme : l'application va se battre contre la désinformation

© Primakov / Shutterstock.com

Kevin Mayer a pris des engagements devant le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton, lors d'une visioconférence entre les deux hommes, mardi.

Depuis plusieurs semaines, TikTok semble avoir franchi un cap dans sa communication. Après avoir affronté certaines polémiques qui ont pu écorner l'image de son application mobile de partage de vidéos, le groupe chinois ByteDance a entamé une opération séduction qui fait mouche du côté des têtes d'affiche de l'Union européenne. Thierry Breton semble avoir été convaincu par les explications fournies par Kevin Mayer, nouveau directeur général de TikTok.

TikTok va prendre des mesures supplémentaires pour lutter contre les fausses informations

Mardi 9 juin, celui qui aura en grande partie chapeauté le service de streaming Disney+ avant de devenir chef d'exploitation de ByteDance et directeur général du service TikTok, Kevin Mayer, s'est entretenu en visioconférence avec le commissaire européen au Marché Intérieur, Thierry Breton, très actif sur les dossiers du numérique et des nouvelles technologies. Et il était notamment question de désinformation, un sujet déjà précédemment abordé entre l'ancien ministre français et le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg.

Kevin Mayer, devenu un véritable porte-parole de luxe pour ByteDance, a fait part de sa ferme intention de jouer un rôle actif et soutenu dans la lutte contre les fake news, et de prendre des mesures supplémentaires en ce sens.

Au regard du nombre d'utilisateurs très important (autour d'un milliard d'utilisateurs mensuels actifs) de TikTok, celui qui fut un temps pressenti pour prendre la tête de The Walt Disney Company a indiqué qu'il était indispensable, pour l'application chinoise, de lutter contre la désinformation et de résoudre les problèmes liés aux contenus illégaux, haineux et nuisibles.



Thierry Breton invite les plateformes à souscrire au code de conduite de l'UE

Peu après leur échange, Thierry Breton a salué, sur les réseaux sociaux, une « bonne conversation avec Kevin Mayer, directeur général de TikTok ». Et le commissaire européen en a profité pour inviter les plateformes à adhérer et souscrire au Code of Practice de l'Union européenne visant à lutter contre la propagation des fausses informations et à améliorer la transparence.