TikTok : les vidéos de 60 minutes arrivent sur la plateforme

Les choses bougent au sein de TikTok. On apprend ainsi grâce à TechCrunch qu'un certain nombre de ses utilisateurs viennent d'obtenir le droit de mettre en ligne des vidéos qui pourront durer jusqu'à 60 minutes. C'est 20 fois plus que ce qu'il se fait en moyenne sur la plateforme.

« Cette fonctionnalité est accessible à un groupe limité d'utilisateurs sur certains marchés, et TikTok indique qu'il n'a pas l'intention de la généraliser dans l'immédiat » a précisé la même source.