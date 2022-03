TikTok, toujours plus loin : la durée des vidéos va être allongée à 10 minutes !

Fort de son évolution fulgurante ces deux dernières années, TikTok continue de faire évoluer son application et s'éloigne de plus en plus de son modèle originel, avec un format vidéo qui n'en finit plus de s'étirer. Le réseau social de partage de vidéos courtes ne pourra bientôt plus vraiment être surnommé de la sorte. Depuis les États-Unis, nous apprenons que les vidéos TikTok vont progressivement pouvoir durer 10 minutes. Bientôt des programmes longs sur la plateforme ? Ne riez pas, on commence à y croire.