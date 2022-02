Face aux défis en ligne, TikTok prend les devants pour sensibiliser ses jeunes utilisateurs

Peut-être plus que n'importe quel autre réseau social ou plateforme de renom, TikTok a tout intérêt à mieux informer et accompagner ses utilisateurs face aux dangers inhérents à la plateforme et à ses usages. Une dernière étude commandée par l'entreprise et menée par Opinion Way montre que la sécurité sur TikTok demeure le principal sujet de préoccupations des parents (75 %) et des enseignants (79 %), juste après le cyberharcèlement. En ligne de mire, on retrouve les défis en ligne, qui pullulent sur le réseau social.