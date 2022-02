Open source intelligence : en cas d'invasion de l'Ukraine, vous le saurez d'abord sur TikTok

Une chose est sûre, si la Russie envahit l'Ukraine, il y aura plus de vidéos. Comme le souligne Wired, environ 61 % des Ukrainiens possèdent un smartphone et, contrairement à la guerre en Syrie par exemple, il est plus facile d'avoir « accès aux sites de conflit ». Les enquêteurs internationaux risquent d'être submergés d'informations et, par voie de conséquence, les médias et le public également. Reste que dans le monde de l'investigation open source, vitesse et précision sont primordiales.