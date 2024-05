Des hackers russes piratent la télévision ukrainienne et diffusent des images du défilé de la victoire de la Russie sur l'Allemagne nazie de mai 1945

Clubic se posait la question d'une escalade du conflit entre l'Ukraine et la Russie en 2022 vers une cyberguerre. Deux ans plus tard, il semble bien que ce soit le cas. En matière de désinformation, il ne fait plus aucun mystère que la Russie est passée maître en la matière, notamment depuis le début du conflit armé avec celle qui était appelée dans le temps la Petite Russie. On notera même qu'elle utilise son ennemi juré, les États-Unis, pour diffuser ses fake news dans le but de déstabiliser l'électorat américain au sujet de sa position vis-à-vis de l'Ukraine.

Au sein de cette guerre hybride, la patrie de Vladimir Poutine a diffusé ce jeudi 9 mai 2024 des images du défilé militaire du jour de la victoire sur différentes chaînes de télévision ukrainienne. Pour la petite histoire, ce défilé célèbre la commémoration de la victoire de l'armée russe sur l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, le 9 mai 1945.