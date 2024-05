Si Victoria Shi, la nouvelle recrue du ministère ukrainien des Affaires étrangères vous est inconnue, c'est normal, c'est une IA

Mais au-delà de la performance technologique, Victoria Shi suit d'autres objectifs. Optimiser les ressources diplomatiques et renforcer la communication internationale de l'Ukraine. Grâce aux interventions de Victoria Shi, l'Ukraine gagne du temps et des ressources.

« Les vrais diplomates pourront être plus efficaces et plus concentrés sur d’autres tâches pour aider les citoyens », a indiqué le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, pendant que Victoria Shi gérera les questions consulaires courantes.

Toujours disponible, car ni malade ni fatiguée et n'ayant aucune vie privée, Victoria Shi peut fournir des réponses instantanées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En cas de crise ou d'événement urgent, elle peut rapidement diffuser des informations sans délai.



Enfin, et cela semble important pour l'Ukraine, la création d'un avatar IA comme porte-parole est innovante et attire l'attention.

Le ministre s'en félicite. « La diplomatie, pas seulement en Ukraine, mais partout dans le monde, a toujours été un milieu conservateur qui était parmi les derniers à innover. Nous changeons cela. La diplomatie ukrainienne renforce ses capacités à utiliser les avancées technologiques, ce qu’aucun autre service diplomatique dans le monde n’a encore fait », explique-t-il. Avec Victoria Shi, il semble que la stratégie de l'Ukraine est de combiner efficacité, innovation et sécurité pour améliorer sa communication diplomatique.