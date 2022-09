L'Ukraine montre à quel point la technologie est cruciale dans la défense selon l'ex-P.-D.G. de Google

Une autre pratique a fait son apparition au cours de ce conflit : l'utilisation d'applications pour smartphone disponibles pour tous à des fins militaires. En plus des messageries cryptées, le gouvernement de Kiyv a développé et rendu accessible une app appelée E-Enemy. Son principe est simple : tout citoyen peut l'utiliser pour signaler la présence de troupes et de matériel russes ou de personnes ayant besoin de secours. Triées et analysées, les informations recueillies via l'app permettent d'une part une meilleure appréciation de la situation pour l'armée et le pouvoir ukrainiens, et d'autre part de frapper avec précision les positions tenues par les forces de Poutine, même loin derrière le front.