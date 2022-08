La Russie recrute des hackers pour former un groupe Wagner 2.0

Le savoir-faire des groupes de hackers russes, dont Conti, Killnet et Ragnar Locker sont les plus redoutables, n'est plus à démontrer. Mais l'essentiel de leur réputation s'est fait sur des actions de piratage, avec généralement pour but le profit, via des ransomwares par exemple. Un profit qu'ils pourront par ailleurs toujours emmagasiner en travaillant pour leur gouvernement. La seule différence est que ce dernier désignerait un peu plus clairement les cibles à attaquer.