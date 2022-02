Cyberattaques en Ukraine : les malwares HermeticWiper et Cyclops Blink visent les PC et leurs données

Cyclops Blink est capable de télécharger des fichiers vers et depuis son serveur de commande et de contrôler, collecter et exfiltrer les informations de l'appareil. Une infection au malware ne signifie pas qu'une organisation est la cible principale, mais ses PC peuvent très bien être utilisés pour mener des attaques contre d'autres par la suite. WatchGuard réclame, dans tous les cas, d'opérer une déconnection et de mettre à jour tous les appareils concernés, la faille ayant été mise à jour il y a plusieurs mois de cela.