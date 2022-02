L'escalade du conflit en Ukraine va-t-elle inexorablement causer une cyberguerre ?

Outre son appareil étatique et ses infrastructures militaires, les cyberattaques peuvent frapper les installations énergétiques (la Russie a déjà coupé l'électricité à deux reprises à Kiev en plein hiver), financières et les réseaux de télécommunications de l'Ukraine, paralysant ainsi le pays tout entier. Cette possibilité n'est plus à écarter, des banques ayant été touchées, et des spécialistes en cybersécurité évoquant l'utilisation de malwares venant perturber les services notamment numériques ukrainiens. ESET Research a découvert un logiciel malveillant utilisé en Ukraine ayant été installé sur des centaines de machines, qui fait suite aux multiples attaques DDoS de ces derniers jours. Ce malware « nettoie » les données d'un ordinateur et le met hors-service. Des attaques de ce type furent déjà observées le mois dernier dans le pays.