Cyberattaque en Ukraine : Microsoft prévient qu'elle pourrait rendre inopérante la structure informatique gouvernementale

Allant un peu plus loin dans son analyse, Microsoft, qui ne fait pas de référence à la Russie (qui serait à l'origine de l'attaque même si aucune preuve ne le confirme à ce stade), dit être « conscient des événements géopolitiques en cours en Ukraine », et indique ne pas avoir trouvé de lien entre l'attaque observée et un groupe de cybercriminels connu. Donc à l'heure actuelle, le groupe et le pays d'origine de l'attaque informatique demeurent inconnus. Mais l'ampleur de la cyberattaque serait bien plus grande qu'imaginée à l'origine.