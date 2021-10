D’après Microsoft, 53 % des cibles d'attaques informatiques provenant de Russie sont des agences gouvernementales

Tous les ans, Microsoft sort son « Microsoft Digital Defense Report ». Cette année, on y retrouve ses observations sur les attaques informatiques perpétrées par des États-nations. En tête des pays les plus virulents, la Russie, d'où proviennent 58 % des attaques observées. Depuis l'année dernière, leurs cibles ont changé : 53 % de d'entre elles sont désormais des agences gouvernementales, qui représentaient seulement 3 % l'année dernière. Les pays les plus visés par ces attaques sont les États-Unis, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. Leurs attaques sont aussi de plus en plus efficaces, passant de 21 % de réussite à 32 % en un an.